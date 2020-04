Pescatori abusivi fuggono dai carabinieri, inseguimento in laguna

Alla vista dei carabinieri hanno cambiato rotta e sono fuggiti. Ne è nato un inseguimento ma, alla fine, i militari hanno avuto la meglio e sono riusciti a fermare almeno uno dei pescatori abusivi che si trovavano a bordo della barca. L'uomo, bloccato mentre si nascondeva tra la vegetazione, a Pellestrina, stava cercando di raggiungere la sua abitazione ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'imbarcazione è stata sequestrata, così come un'altra fermata per un controllo dai carabinieri del nucleo natanti nelle stesse ore, che non è risultata a norma con la documentazione di bordo. Sono in corso accertamenti per risalire ai pescatori riusciti a fuggire all'inseguimento.