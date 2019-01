Linee del bus soppresse da Corso del Popolo all'ospedale, parte un'interrogazione all'assessore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il gruppo consigliare PD insieme al circolo trasporti hanno denunciato da tempo una problematica che affligge I residente di corso del Popolo. Nel 2016 i residenti di corso del Popolo potevano raggiungere direttamente l'Ospedale dell'Angelo mediante le linee H1 e H2, entrambe con frequenza 20 minuti.

I fatti

Tale servizio era molto utilizzato, anche perché si tratta di una delle zone più popolose di Mestre. Purtroppo a gennaio 2017 le linee H1 e H2 sono state soppresse e sostituite da altre linee (31H e ‪32H) che non transitano per‬ Corso del Popolo e che hanno frequenza di 30 minuti. Già all’inizio del 2017 avevamo denunciato la cosa come partito democratico , inoltre, questa decisione, dati i disagi che sono sorti, si sono attivati in questi anni moltissimi cittadini della zona. È assolutamente necessario ripristinare un collegamento diretto tra corso del Popolo e l'ospedale, per rispondere alle necessità di migliaia di residenti.

L'interrogazione

Questo servizio è necessario in particolare per la presenza di moltissimi anziani che vivono nella zona e che devono raggiungere l’ospedale per terapie, visite ed esami. Per queste ragioni il gruppo ha presentato un'interrogazione all’assessore Boraso, ritenendo non più rinviabile il ripristino della linea verso l’ospedale.