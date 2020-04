Interrotta la videoconferenza quotidiana fra Ulss3 e sindacati. «Riprendere i collegamenti»

Nemmeno sabato sera, come venerdì, le sigle sindacali confederali della Funzione Pubblica veneziana Cgil, Cisl e Uil, e l'azienda sanitaria Ulss3 si sono riunite in videoconferenza come stava avvenendo ormai da un mese, quotidianamente, per permettere alle rappresentanze di ricevere informazioni sull'evolvere della situazione, con un riscontro frequente e puntuale, e di riferirle poi al personale sanitario: dati sui contagi, sull'organizzazione delle strutture ospedaliere, sulla gestione di tutti gli aspetti legati allo svolgimento del lavoro ai tempi del Covid-19. Dai trasporti ai parcheggi, dalla prevenzione ai tamponi, dalla situazione nelle case di riposo alle paure e le rassicurazioni agli operatori in prima linea: la videoconferenza quotidiana sospesa in questi giorni costituiva un tavolo quotidiano attraverso il quale veicolare sollecitazioni, suggerimenti e criticità e dal quale ricevere riscontri e risposte. Un tavolo che il sindacato chiede di riattivare: «L'azienda riveda la propria posizione e riprenda il confronto con le organizzazioni sindacali», scrive Uil Fpl.

Questo filo diretto quotidiano è venuto meno due giorni fa, venerdì 3 aprile quando, secondo l'azienda sanitaria, informazioni e comunicazioni fornite durante il consueto collegamento sono state diffuse e utilizzate in modo improprio dalle sigle sindacali. In quella giornata i rappresentanti sindacali presenti alla consueta riunione hanno comunicato ai media di aver appreso dell'esistenza di un legame diretto tra «inizio dell'epidemia a Venezia e il Carnevale». Una ipotesi che già la sera stessa secondo l'ospedale Civile è stata approfondita per evitare di dare adito a fraintendimenti e scorrette conclusioni, ma che all'indomani è apparsa rilanciata e commentata da alcuni sindacati su alcuni organi di informazione, con modalità che l'azienda sanitaria ha considerato strumentali.

«Riteniamo sbagliato che la direzione Ulss 3 abbia scelto di interrompere il confronto sindacale che in questo mese ha portato risultati positivi per tutti i lavoratori e i cittadini - scrive la Funzione Pubblica Cgil - Questa scelta c’entra con l'emergenza. Noi al centro mettiamo solo e soltanto la salute dei lavoratori, dei cittadini e l’obiettivo di riuscire a uscire il prima possibile da questa situazione. Il confronto tra parti sociali e Ulss3 ha pagato, e per questo abbiamo riconosciuto alla direzione di aver avuto il coraggio di affrontare i problemi coinvolgendo i lavoratori». L'Ulss3 ha ribadito che nessuna analisi aziendale ha mai studiato e confermato un collegamento tra il contagio, peraltro molto contenuto a Venezia, e l'evento Carnevale, e non commenta la sospensione del tavolo di confronto quotidiano, garantendo ogni forma di comunicazione alle sigle sindacali e ai propri dipendenti previste ed istituzionali, utili a trasmettere le informazioni e gli aggiornamenti sull'emergenza in corso e tutti gli aspetti organizzativi e di gestione a essa collegati.