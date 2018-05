Recupero di case comunali in terraferma: Ca' Farsetti mette sul piatto 900mila euro

Approvato il progetto definitivo per il recupero di 43 appartamenti comunali in terraferma. L'ok è arrivato dalla giunta comunale, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, che ha fornito il nulla osta a due delibere con cui si mettono sul piatto interventi per 900mila euro, finanziati con fondi Pon Metro 2014-2020. Saranno manutentati 15 alloggi vuoti, non Erp, e altri 28 alloggi allo stato non abitati di Edilizia residenziale pubblica. Al termine della messa a norma gli immobili saranno assegnati in affitto tramite bando.

"Alloggi a giovani coppie o famiglie"

“Con queste delibere vogliamo andare a valorizzare il patrimonio immobiliare residenziale di proprietà del Comune – commenta la vicesindaco e assessore alle Politiche della residenza, Luciana Colle - Più di quaranta alloggi che questa amministrazione, grazie ai fondi Pon Metro e ai lavori che saranno eseguiti da Insula, riuscirà a sistemare e poi a consegnare a giovani coppie, famiglie o a chi ne abbia i requisiti in base ai bandi che usciranno. Un impegno che ci siamo assunti e che, giorno dopo giorno, stiamo riuscendo a concretizzare con l’unico obiettivo di portare nuova residenzialità sul territorio veneziano”.

Interventi per 900mila euro

In particolare la prima delibera, per un importo di 400mila euro, riguarda, per l’appunto, 28 alloggi Erp dei quali 5 a Zelarino, 8 a Marghera, 1 a Mestre, 3 a Carpenedo, 5 a Favaro Veneto e 6 a Chirignago. La seconda, invece, riguarda 15 appartamenti non Erp dei quali 2 a Favaro Veneto, 1 a Marghera, 4 a Chirignago, 5 a Carpenedo e 3 a Mestre per un totale di 500mila euro. Negli appartamenti verranno eseguiti, a seconda delle necessità, lavori impiantistici (ad esempio: rifacimento bagni, impianti termici ed elettrici, sostituzione caldaie) ed edili (come il rifacimento della muratura degradata, opere in cartongesso, rifacimento pavimenti, sostituzione serramenti).