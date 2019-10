Venezia, manutenzioni a tutto campo: nuova vita per palestre, ponti e forti

Il Comune di Venezia, dopo l'approvazione nell'ultima seduta della giunta comunale, è pronto ad investire per la manutenzione di palestre e impianti sportivi, ma anche di forti e ponti. Interventi a tutto campo che spazieranno dalla laguna fino alla terraferma.

Palestra della Pellico

Duecentomila euro saranno investiti per riqualificare la palestra della scuola primaria Silvio Pellico, in via Kolbe a Mestre. Un intervento di manutenzioen straordinaria, per una palestra di 1000 metri quadrati utilizzata non solo per l'attività didattica, ma anche per le manifestazioni del Coni. I lavori prevedono la posa di un pavimento sportivo elasticizzato in legno di prima scelta Fiba, che sarà segnato con linee da 50 millimetri per campi da gioco basket e pallavolo, secondo i regolamenti delle varie federazioni. Si procederà inoltre alla posa di nuova coppia di canestri sollevabili e a parete, la posa di protezioni in gomma su tribuna e pareti, le opere di dipintura e la revisione dell’impianto di illuminazione.

Impianti sportivi

Si aggiungono 800mila euro per interventi su guasti e di adeguamento alle normative di sicurezza e federali degli impianti sportivi di Venezia centro storico e Isole. Una delibera che riguarderà la manutenzione degli impianti di illuminazione, quella dei manti di copertura, degli impianti termici e idrico-sanitari, dei pavimenti di gioco e la riparazione dei serramenti. «Un lavoro continuo e puntuale - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto - per garantire ai nostri ragazzi spazi che permettano loro di fare attività sportiva e di socializzare».

Recupero dei forti

La giunta comunale ha approvato anche il progetto definitivo relativo a interventi su tre dei forti della terraferma: Mezzacapo, Carpenedo e Gazzera. Si tratta di azioni che hanno l'obiettivo di rimediare a situazioni di degrado, legate all’azione del tempo e a insufficiente manutenzione delle strutture edilizie. Saranno impegnati 200mila euro, che si aggiungono ai quasi 2 milioni di euro giò stanziati per finanziare altri lavori. «Con questa delibera - ha spiegato Zaccariotto - andremo a effettuare interventi di messa in sicurezza, recupero e miglioramento della fruibilità dei luoghi. In particolare su Forte Mezzacapo si agirà consolidando le lesioni delle murature esterne della batteria in calcestruzzo e realizzando un percorso carrabile di accesso e relativa area di sosta».

Ponte Longo a Burano

Infine, sono stati approvati i lavori di manutenzione del Ponte Longo a Burano. Un intervento di manutenzione per una spesa complessiva di 112mila euro. Una struttura deteriorata, soprattutto per quanto riguarda i 16 pali di fondazione in legno che presentano i segni del tempo e delle escursioni di marea che hanno causato una visibile riduzione della loro sezione. «Per questo - ha sottolineato Zaccariotto - si interverrà con la creazione di 4 nuove pile di fondazione da posare a fianco delle 4 esistenti al fine di realizzare, assieme alle 4 nuove pile già posate nel 2017, una nuova struttura reggente».