Un milione e mezzo per 280 bricole nuove e il ripristino dell'argine dell'Osellino

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in veste di commissario delegato all’acqua alta, ha firmato nei giorni scorsi due nuovi decreti che stanziano complessivamente oltre un milione e mezzo di euro destinati alla sostituzione di quasi 800 pali della Laguna di Venezia e al ripristino della scarpata arginale del canale Osellino - ramo morto - a Ca’ Noghera. Gli interventi, che inizieranno nei prossimi giorni, sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa dalla Smart Control Room del Tronchetto.

Interventi per un milione e mezzo di euro

Il primo decreto stanzia la somma di 1.342.000 euro e interesserà 798 pali per un totale di 280 tra briccole e dame, costituite da 4 o più pali di cui uno più alto degli altri, che segnalano l’ingresso di un canale. Il lavoro prevederà l’estrazione dei pali e la successiva posa di 262 nuovi gruppi di segnalamento, il ripristino di 3 gruppi di segnalamento costituiti da pali di nuova fornitura, la ricollocazione di 5 gruppi di segnalamento che non risultano in posizione utile a segnalare la via d’acqua. Saranno installate anche bande rifrangenti e targhette di numerazione. Il secondo decreto, il n. 31, che stanzia 268.400 euro, prevede invece lavori urgenti di ripristino della scarpata arginale del canale Osellino - ramo morto - in località Ca’ Noghera, a seguito delle eccezionali mareggiate dello scorso novembre. L’argine, per una porzione di 250 metri, verrà conterminato con una fila di pali affiancati, verrà posto del pietrame e della biostuoia per dare funzionalità e garantire la sicurezza della zona e degli abitati limitrofi da eventuali futuri eventi atmosferici.

«Si tratta di interventi operativi e molto concreti, frutto di collaborazione reciproca. - ha spiegato Brugnaro - La crisi che stiamo vivendo in questi tempi può dividerci oppure unire. In questa città siamo riusciti a fare rete, siamo diventati ancora più rispettosi, senza travalicare i ruoli, dando vita ad azioni che accelerano i processi».