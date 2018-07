Redentore "movimentato": barchino si rovescia, 2 in ospedale in stato di agitazione e 2 per alcol

Notte "movimentata" quella del Redentore 2018 per gli uomini del Suem.

Interventi

Una quarantina gli interventi in tutto che hanno coinvolto le cinque idroambulanze: in gran parte gli interventi hanno riguardato piccoli traumi, lievi malori, cadute in acqua e problemi legati all'uso di alcol. L'episodio più significativo quello relativo a un barchino che si è rovesciato tra biennale e arsenale. A bordo due persone trasportate in pronto soccorso in stato di agitazione. Altre due persone, invece, sono state soccorse e trasportate in pronto soccorso in seguito all'assunzione di dosi eccessive di alcolici. Infine un anziano è stato trasferito in ospedale in seguito a malore e all'arto fratturato.