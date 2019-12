Quattrocento mila euro per la copertura della scuola Stefani a Marghera

L'amministrazione comunale veneziana ha stabilito di investire 400 mila euro per rifare la copertura della scuola materna Dario e Federica Stefani a Marghera, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto.

Il ricambio d'aria

«Intervento fondamentale - ha spiegato l'assessore - per evitare lo spreco di calore causato dall’attuale copertura dell’androne centrale fatta da una sola lastra di policarbonato». Sono stati definiti gli interventi per riqualificare l'edificio e renderlo più confortevole per i bambini, ma anche per il personale, docente e non, che lì si trova ad operare. Si interverrà anche per realizzare gli impianti elettrici e un sistema per consentire il ricambio del volume d'aria del tunnel mediante apposite apparecchiature.

La copertura

È una copertura, installata alla base della curvatura di quella in policarbonato, progettata per garantire le necessarie prestazioni di sicurezza e di portata. Quest'ultima creerà una sorta di tetto ventilato in grado di schermare luce, calore e freddo che ora non si è in grado di limitare nell’androne al piano terra. «La struttura piana - conclude Zaccariotto - ripropone in pianta la modularità trasversale della 'centinatura' della copertura in policarbonato: è composta da un intercalare di pannelli in legno lamellare e di pannelli vetrati, della lunghezza di circa 7,1 metri circa. Vogliamo ribadire il nostro impegno nella lotta agli sprechi e per la salvaguardia dell’ambiente». (Foto: vista dal piano terra con gazebo esistenti).