La polizia blocca un violento, incolumità a rischio. L'appello: «Taser subito» VIDEO

Sabato pomeriggio in calle Piva a Chioggia è intervenuta la polizia a bloccare una persona esagitata e violenta che si è scagliata contro i mezzi delle forze dell’ordine. «Ennesima dimostrazione che in questi casi unica soluzione è il Taser», scrive il sindacato Fsp di polizia del Veneto. Ecco il video dell'intervento:

«La politica nazionale è ferma su una cosa per noi sempre più indispensabile. Non possiamo continuare a contare feriti quando, con uno strumento che si è dimostrato efficace, si andrebbero a ridurre i corpo a corpo», scrive Mauro Armelao, segretario regionale della sigla sindacale -. Siamo stanchi di lavorare in queste condizioni. Taser subito - e conclude -. Solidarietà e vicinanza ai colleghi delle volanti del commissariato di Chioggia intervenuti, e ai carabinieri della compagnia di Chioggia».