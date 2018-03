"Z Lab": tra laguna e terraferma Intesa Sanpaolo forma i professionisti di domani

Due settimane in banca per imparare i segreti del mestiere. Lunedì mattina, infine, si sono tirare le somme. Questa è stata l'esperienza della classe Terza D dell'istituto Benedetti-Tommaseo di Venezia, che, nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro previsti dalla legge sulla "buona scuola", hanno dato vita a "Z Lab", un percorso formativo promosso dal gruppo Intesa Sanpaolo. I 21 studenti sono stati ospitati al Centro di formazione del gruppo, a Mestre, dal 12 al 23 marzo: una full immersion nella realtà dell'istituto di credito, seguiti da tre tutor.

Un percorso lungo 3 anni

Nel corso dell’incontro di lunedì i giovani hanno presentato i "project work" che hanno realizzato, gettando le basi per un percorso che proseguirà anche nel prossimo biennio fino al completamento delle ore di alternanza previste dalla "buona scuola". Per i licei sono previste 200 ore, mentre per gli istituti tecnico-commerciali la soglia si alza fino a 400 ore. "Nell’anno scolastico in corso Intesa Sanpaolo ha coinvolto 1.500 studenti appartenenti a 70 scuole in 15 città italiane - dichiara il gruppo in una nota - In particolare in Veneto vedrà il coinvolgimento di 160 alunni di 8 istituti nei due centri di formazione di Sarmeola, nel Padovano, e di Mestre".

"Z Lab", i professionisti di domani

“Z Lab” ha l’obiettivo di preparare i ragazzi al mondo del lavoro attraverso un’esperienza di apprendimento e sperimentazione. In questa ottica, si offre agli studenti un ambiente di riferimento in cui attivare scoperte e riflessioni in ambito lavorativo, attraverso laboratori, project work e digital culture, per diffondere l’educazione finanziaria e tradurla in comportamenti consapevoli. Spazio anche per sviluppare le proprie abilità e sperimentare dinamiche imprenditoriali finalizzate allo sviluppo di competenze spendibili in un futuro nel mondo del lavoro.

Viaggio nella storia e nel lavoro

"Tutti gli argomenti vengono contestualizzati in attività operative, anche con visite negli uffici delle strutture centrali e il confronto con colleghi 'testimonial' - continua Intesa Sanpaolo - Gli studenti hanno anche scoperto, tramite una visita guidata, la filiale storica di Venezia, in campo Manin. La mattina sono stati ospiti nella Sala del Consiglio di amministrazione, nel pomeriggio hanno potuto ammirare alcune opere d’arte di grande valore artistico e alcuni testi storici della biblioteca". E' stata colta la palla al balzo per il confronto con 3 direttori di filiali, Retail, Personal e Imprese, per comprendere le dinamiche del processo del credito, del risparmio e della consulenza alla clientela.