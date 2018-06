Svelato il nuovo nizioleto, ora Venezia ha ufficialmente il suo ponte dei zogatoli | VIDEO

Dopo undici anni di attesa per le associazioni cittadine, da venerdì Venezia ha ufficialmente il suo Ponte dei Zogatoli. La nuova intitolazione di quello che fino a giovedì è stato il ponte di S. Giovanni Crisostomo si è tenuta alla presenza dell'assessore alla Toponomastica Paola Mar e dei consiglieri comunali Paolo Pellegrini, Maika Canton e Giovanni Giusto.

L'importanza della memoria storica

La proposta era partita molto tempo fa, con l'impegno di tanti veneziani e un lungo iter burocratico. Ora gli sforzi di chi ci teneva sono stati ripagati. Se è vero che ogni città è legata alle vicende di chi la vive, ogni giorno, allora questo è un piccolo, grande tassello che entra di diritto nella costruzione della storia di Venezia. "Un riconoscimento tangibile alla vita di tutti i giorni - aveva spiegato Mar - dato che proprio ai piedi di quel ponte, per decenni, è esistito uno storico negozio di giocattoli. Un punto di riferimento per tutti i bambini che, negli anni, è entrato a pieno titolo a far parte integrante della memoria collettiva dei veneziani".