Sei persone intossicate per una fuga di gas in casa

Sei persone sono state portate all'ospedale all'alba di oggi, lunedì 9 dicembre, con i sintomi di intossicazione da monossido di carbonio. Stando alle prime informazioni, il gas si sarebbe sprigionato all'interno di un appartamento a Cavarzere sovraffollato, in cui trovano alloggio una quindicina di persone, tutte di nazionalità bengalese. L'allerta è scattata alle 5.45 e sul posto si sono portati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. A causare la fuga di gas potrebbe essere stato un braciere, utilizzato forse per scaldare l'appartamento. Alcune delle persone soccorse si trovano in camera iperbarica.