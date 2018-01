Braciere in casa per riscaldarsi, due persone ricoverate per intossicazione da monossido

Sono stati ricoverati in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è arrivato ai vigili del fuoco poco dopo le 6.45, le procedure di soccorso attivate immediatamente. Accusavano chiari sintomi da avvelenamento i due extracomunitari soccorsi nella prima mattinata di lunedì in un'abitazione di via Pozzuoli a Spinea e poi trasferiti all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

Vigili del fuoco e 118 sul posto

Ai vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra, è bastato poco per registrare la concentrazione del gas letale ed individuarne la fonte, che sarebbe un braciere a carbonella utilizzato per aumentare il calore all'interno dell'appartamento. I malcapitati sono stati trasportati al pronto soccorso: uno dei due, di 39 anni, è rimasto intossicato in modo più serio, tanto da essere portato via in codice giallo; per il secondo le conseguenze sarebbero molto più lievi, tanto da non destare preoccupazioni di sorta. Ai pompieri è spettato il compito di ripristinare la salubrità all'interno dell'abitazione.