Carabinieri a caccia di intromettitori abusivi al Tronchetto. Un migliaio di persone controllate

Imponente dispiegamento di forze per controlli straordinari da parte dei carabinieri nella mattinata di sabato. Al setaccio, in particolare, l’area del Tronchetto: l'obiettivo era contrastare il fenomeno degli intromettitori abusivi, persone che senza autorizzazione cercano di accalappiare i turisti in arrivo a Venezia e convogliarli sulle proprie imbarcazioni, sottraendoli alla rete pubblica di trasporto. Il bilancio delle verifiche è di due persone sanzionate amministrativamente dopo essere state sorprese, appunto, ad esercitare questo genere di attività: per loro multe ai sensi dell’articolo del codice penale relativo all'esercizio abusivo di mestieri girovaghi.

Posti di blocco agli accessi del ponte

Non solo Tronchetto: le operazioni, svolte fin dalle prime ore del mattino da parte del personale della compagnia di Venezia con il supporto dei colleghi del IV Battaglione Veneto, hanno riguardato in generale il traffico in ingresso alla città lagunare. Predisposti, quindi, anche dei posti di blocco/controllo sul ponte della Libertà e nelle immediate vicinanze, con tanto di auto veloci pronte a mettersi all'inseguimento di eventuali fuggitivi. Un guidatore è stato fermato al volante della propria auto con la patente scaduta, quindi ritirata; tre persone invece sono state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacente, che è costato loro una segnalazione alla prefettura.

Controlli in tempo reale su strada

In tutto sono poco meno di mille le persone identificate, con il controllo di centinaia di automezzi: numeri possibili anche grazie all'impiego del sistema Odino, un nuovo palmare in dotazione all’Arma dei carabinieri che è in grado di effettuare in pochi secondi ogni tipo di accertamento in banca dati sia su persone che su mezzi fermati: dall’assicurazione alla revisione, dalla presenza di provvedimenti di cattura a precedenti penali, lasciando traccia del controllo nella banca dati a disposizione delle forze di polizia.