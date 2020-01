Intrusi in casa mentre dorme, manomessa la telecamera

Il fatto è stato denunciato ai carabinieri. È successo verso le 18 di sabato 5 gennaio a Mira, secondo quanto segnalato dalla proprietà di un'abitazione, in via Giovanni Verga, visitata da sconosciuti mentre almeno uno dei famigliari si trovava all'interno della casa e stava dormendo. Nulla è stato sottratto, in base alla testimonianza. La telecamera invece è stata manomessa. Il dispositivo ha comunque registrato il viso di almeno una persona all'interno del circuito, in quell'orario.

La diffusione

Il proprietario ha anche deciso di rendere pubbliche le immagini sulla bacheca del gruppo Facebook, Sei di Mira se.., e anche su altre chat, chiedendo di diffondere l'immagine e avvisare subito in caso di avvistamento in giro. Pubblicato anche un video con due persone riprese, che si aggirano all'interno di una stanza, la data del filmato è però diversa ed è del 16 novembre 2019.