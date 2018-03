Il sindacato di polizia dopo l'invasione della pista: "La prova che il personale non basta"

È arrivato a gate chiuso ma ha deciso comunque di inoltrarsi verso la pista, intenzionato a prendere il suo volo. L'episodio, avvenuto giovedì all'aeroporto Marco Polo di Tessera, ha destato un certo scalpore perché sembra che le misure di sicurezza non siano state sufficienti a fermare lo scalmanato. Per questo Mauro Armelao, segretario regionale del sindacato Ugl Fsp polizia di Stato, critica la gestione del personale dello scalo: "Quello che è accaduto non dovrebbe mai succedere - spiega - E di fronte a questa falla ci sentiamo in dovere di intervenire nuovamente evidenziando come il personale della polizia di frontiera di Venezia sia assolutamente insufficiente".

Agenti tutti impegnati con i controlli passaporti

"Abbiamo visto tutti le immagini dei colleghi intervenuti - continua - chi a piedi e chi portato dai mezzi della Save. Non è possibile che tutti i pochi poliziotti vengano impiegati a fare controlli sui passaporti, distogliendoli dalla mansione di controllo sicurezza. Bisogna almeno raddoppiare il personale, così da avere per controlli passaporti, per la seconda linea dei controlli più accurati e almeno una pattuglia interna e una esterna. Intervenga il prefetto nei confronti del ministero".

"Poliziotti ripresi durante il lavoro"

C'è un'altra questione evidenziata dal sindacato: "Stiamo verificando se le telecamere installate all’interno da ieri, le quali vanno a riprendere solo i poliziotti che lavorano, sono state autorizzate, e se il personale era stato informato di questo. Su quanto accaduto stiamo predisponendo un documento che andrà inviato al capo della polizia. Su questo daremo battaglia, perché quelle telecamere non hanno a che fare con la sicurezza e riprendere i lavoratori è contro la legge: qui a Venezia si sta oltrepassando il limite".