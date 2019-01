Finanziamenti per 38mila euro: gli invesimenti per sistemare la rete idraulica a Musile

La giunta comunale di Musile di Piave approva un ulteriore piano di interventi che riguarderanno le aree vicine al capoluogo.

Interventi

Dopo aver completato i lavori che hanno interessato prevalentemente la località di Croce gli interventi riguarderanno alcune zone centrali del comune, ossia quelle prossime al capoluogo, d'intesa con il Consorzio di Bonifica. Il nuovo piano, che verrà ora sottoposto al parere della Regione, riguarda le aree del capofosso via Casebianche, capofosso Rove (tratto a sud della Statale nr. 14), capofosso Morosina (tratto in località Bosco), capofosso Canale Morosina Superiore (tratto adiacente alle scuole elementari in località Croce) e il capofosso denominato Case Cattai (via Filzi – via Chiesa). La spesa complessiva dei lavori ammonta a 38.763,00 euro. Le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria verranno svolte dal Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Vittorino Maschietto, «per una serie di lavori che risolveranno alcuni importanti problemi idraulici». Il Comune di Musile di Piave ha sottoscritto, già nel 2016/17, un apposito accordo con la Regione Veneto e il Consorzio di Bonifica avviando una serie di interventi finalizzati a migliorare la funzionalità idraulica del territorio, intervenendo sulla rete idraulica minore come per esempio scoline, fossi e capofossi. «Si tratta di interventi attesi da tempo», ha aggiunto il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, «e questa intesa consentirà di dare una risposta concreta ai cittadini interessati nei confronti di un tema molto importante, su cui l'attenzione, da qui ai prossimi anni, dovrà continuare ad essere costante».