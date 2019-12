Investe un ciclista e scappa, arrivano i carabinieri e li aggredisce

Investe un ciclista con il suo furgone, scappa senza prestargli soccorso, e una volta raggiunto dai carabinieri, spintona a terra uno dei militari, ferendolo. Protagonista di questo raptus di follia, avvenuto nella serata di mercoledì a Monastier (Treviso), lungo via Castelletto, è stato un idraulico di 48 anni, residente a Meolo.

Bloccato e denunciato

L'uomo, trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana, se l'è cavata con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Il militare è dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il 48enne è stato bloccato, non senza fatica, dai militari della stazione di Roncade e dai carabinieri del nucleo radiomobile, e poi affidato alle cure degli infermieri del Suem 118.