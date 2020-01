Caos treni, un investimento la causa di ritardi e cancellazioni

Un venerdì nero per gli utenti delle linee ferroviarie. Tante le richieste di informazioni arrivate a Rfi (Rete Ferroviaria italiana) nella mattinata di venerdì 10 gennaio, per i ritardi dei treni dovuti a un incidente, con un investimento, accaduto alle 9 a Battaglia Terme, sulla linea Bologna – Padova. Fino alle 10.45 la circolazione ferroviaria fra Monselice e Terme Euganee è rimasta sospesa.

L'attesa

I treni hanno subìto ritardi fino a 180 minuti, mentre un regionale è stato cancellato e sette limitati nel percorso. Disagi anche su altre tratte, come la Venezia-Trieste, dove sono stati registrati, per i pendolari, diversi minuti di attesa nell'arrivo dei convogli alle stazioni, almeno fino alle 14. Ci sono state limitazioni e deviazioni di percorso via Verona per i treni a lunga percorrenza.