Un uomo investito sui binari a Spinea

Un uomo sulla settantina è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Mestre dopo essere stato investito da un treno alla stazione ferroviaria di Spinea, poco dopo le 10 di oggi. Non è chiaro se sia caduto accidentamente o se sia stato un tentativo di suicidio. L'allarme è stato subito lanciato e sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno soccorso l'uomo per poi caricarlo in ambulanza e portarlo all'Angelo. La circolazione dei treni sul tratto è stata sospesa per poco meno di un'ora.

