Investito in monopattino: multato ma risarcito

Un incidente che ripropone la necessità di regolamentare l’uso dei monopattini elettrici, sempre più diffuso. Il fatto risale al 15 maggio scorso quando, un 45enne di Zelarino, è stato investito lungo la ciclabile di via Scaramuzza, su cui stava transitando per raggiungere la stazione e prendere il treno, a Marghera. Ferite non gravi, fortunatamente, quelle riportate. L'uomo è stato multato ma poi ha ottenuto un risarcimento.

Il fatto

L'investitore, una signora cinquantenne, pure del posto, uscendo con una Hyundai da un ramo interno di via Scaramuzza sulla strada principale, costeggiata dalla pista per le biciclette, ha mancato la precedenza e ha urtato l'uomo con il monopattino, facendolo rovinare a terra. Il problema che si è posto fin da subito è che questo mezzo di smart mobility, pur essendo in continua espansione per evitare il traffico cittadino - nel 2017 in Italia se ne contavano 500, oggi siamo a ben oltre i tremila -, è di fatto uno "sconosciuto" o quasi, dal punto di vista del codice della strada.

Cure e risarcimento

Il Pronto Soccorso dell’Angelo, alle cui cure il quarantacinquenne ha dovuto ricorrere, avendo riportato botte, contusioni e un colpo di frustra per una prognosi di 15 giorni, ha definito il paziente “un pedone”. La polizia locale di Venezia, intervenuta sul posto per i rilievi, nel verbale ha classificato il monopattino ora veicolo “ignoto”, ora “ciclomotore”. Gli agenti, peraltro, hanno sanzionato il conducente perché non assicurato e privo di casco: multe che sono state impugnate, in assenza di una norma che imponga la copertura assicurativa e l’uso del casco per “circolare” con i monopattini. Dal punto di vista risarcitorio, lo Studio3A ha fatto valere, nei confronti della compagnia di assicurazione della vettura, la dinamica del sinistro e la mancata precedenza. E per una volta è prevalso il buon senso: il quarantacinquenne è stato risarcito sia per i danni materiali riportati al monopattino acquistato da appena un mese e pagato circa 300 euro, tutto strisciato, e al cellulare, che si è rotto, sia per le lesioni fisiche. Resta però il fatto che urge una regolamentazione, a tutela sia dei “monopattinisti” sia di tutti gli altri utenti della strada.