Un uomo travolto e ucciso da un trattore

È stato travolto da un trattore in retromarcia, finendo sotto le pesanti ruote del mezzo. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poco dopo. La tragedia è avvenuta alle 11.40 nell'azienda agricola "Gardin" di via Bagnon, a Olmi di San Biagio di Callalta (Treviso). Ha perso la vita un pensionato 66enne, Maurizio Tonon, originario di Quarto d'Altino e residente a San Biagio. Lo riporta TrevisoToday.

Investito da un trattore

Alla guida del mezzo c'era il titolare dell'azienda di Olmi, G.G., 63 anni di San Donà di Piave. L'imprenditore, accortosi di quanto aveva inavvertitamente provocato con la sua manovra, ha subito lanciato l'allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti l'elicottero del Suem 118, ambulanza e automedica. Il pensionato è stato trasportato, in condizioni disperate, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è poi spirato, poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto con il mezzo agricolo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta e i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2, che indagano ora per chiarire la dinamica dell'episodio. La Procura di Treviso aprirà nelle prossime ore un fascicolo d'indagine. Maurizio Tonon viveva con la famiglia a San Biagio, in via Giotto.