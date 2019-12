Ire e Antica Scuola del Battuti: le due Ipab dal primo gennaio stanno assieme

Ipab Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia (Ire) e Ipab Antica Scuola dei Battuti di Venezia Mestre: c'è la fusione per unione in base al decreto 169 del 9 dicembre scorso della Regione, nella nuova Ipab Istituzioni pubbliche di Assistenza Veneziane (Ipav).

Le due Ipab, si legge nel testo del protocollo della giunta regionale, «hanno comunicato che già collaborano allo scopo di valorizzare e ottimizzare le risorse di entrambe le istituzioni. La fusione delle due Ipab persegue l'obiettivo di porsi in linea con gli sviluppi normativi che hanno visto il superamento del carattere caritatevole e discrezionale degli interventi ti sociali, a favore di un vero e proprio sistema di sicurezza sociale a garanzia dei diritti sociali. Preso atto - si legge poco più avanti - della necessità di provvedere all'approvazione del nuovo statuto dell'Ipab in via di istituzione, la Regione decreta di approvare la fusione in senso stretto delle Ipab Istituzioni di Ricovero e di Educazione (Ire) di Venezia e Antica scuola dei Battuti di Venezia Mestre e di approvare l'Ipab denominata: Istituzioni pubbliche di Assistenza Veneziane (Ipav) con sede a Venezia». Ipav è una istituzione pubblica di assistenza e beneficienza, la data di nascita è fissata al primo gennaio 2020. La sede legale è prevista a San Marco, Palazzo Contarini del Bovolo.