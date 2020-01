Ire e Scuola dei Battuti unite: Cisl vuole un rappresentante dei lavoratori nel Cda

Ire e Antica Scuola dei Battuti, le due Ipab dal primo gennaio sono diventate un ente unico: 831 posti letto, 102 centri diurni, 20 comunità alloggio per minori, 36 comunità per pazienti psichiatrici. Un patrimonio stimato in 107.764.155 euro e un modello gestionale innovativo. La Funzione Pubblica della Cisl Venezia ora chiede al prefetto Vittorio Zappalorto di inserire nel consiglio di amministrazione un rappresentante dei lavoratori e «raggiugere così un primato anche dal punto di vista qualitativo».

Aggregazione crescente

«La fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza veneziane (Ipab) genera una capacità patrimoniale in grado di aumentare i servizi al pubblico». Secondo Cisl la crescente aggregazione delle Ipab veneziane «si espanderà abbracciando l'intero sistema dell'assistenza alle persone non autosufficienti e realizzando economie di scala. Un elemento rilevante per il raggiungimento di questi traguardi, in una società di servizi, è dato dal fattore umano, ovvero dai 657 dipendenti».

Il modello tesdesco

«Certo, la proposta può ricordare il modello tedesco - scrive la sigla sindacale - e le strutture con il comitato di cogestione, ma del resto l’Antica Scuola dei Battuti ha già familiarità con questo concetto, avendo intrapreso, grazie a un finanziamento regionale, il percorso della certificazione Beruft und Familie, oggi Family Audit», che prevede il coinvolgimento dei lavoratori nell’ideare e pianificare politiche di gestione delle risorse umane in un’ottica di conciliazione. «Perché non massimizzare l’esperienza già fatta arrivando a coinvolgere i lavoratori attraverso un loro rappresentante nel Cda?», chiede Cisl che avanzerà una proposta formale in questo senso.