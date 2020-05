Fase 2 per la polizia amministrativa: pronti migliaia di passaporti, licenze e permessi di soggiorno

In queste settimane, anche se chiusi al pubblico, gli uffici amministrativi e di immigrazione della questura di Venezia hanno continuato a lavorare. Oggi la polizia ha comunicato che sono pronti per la consegna 2000 passaporti e numerose altre licenze (porto di fucile per uso sportivo e uso caccia, VLT, sale scommesse, compro-oro, volo da diporto), nonché 3500 permessi di soggiorno. In questa "fase 2", con i dovuti accorgimenti e nel rispetto delle regole anticontagio, è stato predisposto un nuovo sistema di riconsegna al pubblico dei documenti, che prenderà il via quando il ministero dell'Interno avrà stabilito la data di riapertura.

Passaporti

Come detto, sono stati stampati oltre 2.000 passaporti su richieste presentate prima del lockdown. Per coloro che abitano in comuni diversi da quelli in cui si trova la questura (Venezia) o i commissariati distaccati (Chioggia, Jesolo e Portogruaro), la consegna avverrà direttamente negli uffici comunali, previo appuntamento. I cittadini iscritti A.I.R.E. che hanno presentato le istanze presso la divisione P.A.S.I. di via Nicolodi potranno recarsi presso gli stessi sportelli, sempre previo appuntamento.

Le nuove istanze saranno gestite online attraverso l’agenda passaporti www.passaportonline.poliziadistato.it, rispettando la competenza territoriale degli uffici (i vari Comuni e, all’interno di Venezia, le singole località). Eventuali comprovate urgenze saranno valutate di volta in volta dai singoli uffici.

Licenze

Per quanto riguarda le licenze di porto di fucile per uso sportivo e uso caccia, quelle stampate in questo periodo sono state fatte recapitare agli intestatari grazie alla collaborazione delle stazioni carabinieri dei Comuni periferici, per evitare agli utenti lunghi spostamenti. A partire dalla riapertura, la presentazione delle nuove istanze ed il ritiro delle licenze sulle armi rilasciate avverrà, per i comuni non sede della questura e dei commissariati distaccati (che rimangono competenti per il territorio del proprio comune), tramite inoltro alle stazioni carabinieri. Le altre licenze (VLT, sale scommesse, compro-oro, volo da diporto, eccetera) saranno invece ricevute tramite il SUAP, quando previsto, o previo appuntamento da prendere presso l’ufficio.

Permessi di soggiorno

In attesa dell’indicazione di una data ufficiale da parte del ministero, si anticipa che in una prima fase gli sportelli dell’ufficio saranno aperti per le sole consegne dei permessi di soggiorno pronti alla consegna, che al momento sono 3500. L'accesso allo sportello sarà consentito solo previa prenotazione mediante la "piattaforma cupa", già sperimentata dallo scorso autunno per la prenotazione delle istanze dei soggiorni cartacei.

Si precisa che questo sistema di prenotazione sarà attivo solo quando il ministero dell'Interno avrà fissato la data di riapertura, che sarà pubblicata sul sito della questura di Venezia, al link https://questure.poliziadistato.it/it/Venezia e comunicata agli organi di stampa.

Il cittadino straniero interessato dovrà verificare di avere un soggiorno “in consegna” (al link: https://questure.poliziadistato.it/stranieri/ inserendo il numero di pratica o assicurata) e prenotare direttamente il proprio appuntamento, registrandosi sul portale https://cupa-project.it. Si potrà procedere alla prenotazione dell’appuntamento selezionando la provincia competente (Venezia) e la tipologia del servizio (“consegna del soggiorno”). Si potrà indicare, accanto alla data, anche l’orario di prenotazione. Il servizio è gratuito e per usufruirne è necessario essere titolare di una casella di posta elettronica. Il giorno dell’appuntamento il cittadino straniero dovrà portare con sé la ricevuta di convocazione stampata ed il passaporto in corso di validità. Si precisa che l’appuntamento è personale per ogni cittadino maggiorenne (i minori sono inclusi nell’appuntamento prenotato dal genitore o tutore). Per quanto riguarda la ricezione dei legali, in attesa di ripristinare le ordinarie modalità di audizione, si informa che già da questa settimana sarà possibile inoltrare via pec all’ufficio immigrazione (all’indirizzo: immig.quest.ve@pecps.poliziadistato.it) le istanze di accesso agli atti, alle quali verrà dato riscontro in via telematica. Nei commissariati distaccati di Jesolo, Chioggia e Portogruaro il ritiro dei permessi di soggiorno sarà possibile in base a convocazione per lettera alfabetica, secondo il calendario che verrà prossimamente pubblicato sul sito della questura e comunicato agli organi di informazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per ogni ulteriore notizia e aggiornamento, e per conoscere gli orari degli uffici, si invita l’utenza a consultare il sito della questura https://questure.poliziadistato.it/it/Venezia.