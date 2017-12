Esplosione bis nella notte, dopo Noale tocca a Jesolo Paese: banditi in fuga con i soldi

Dopo Noale i ladri hanno messo nel mirino Jesolo Paese. A distanza di 24 ore dall'assalto non andato a segno nella città dei Tempesta, dove dopo l'esplosione del bancomat i malviventi sono stati costretti a fare dietrofront per evitare l'arrivo delle forze dell'ordine, nella notte tra sabato e domenica è toccato ai residenti della zona di piazza della Repubblica, nel territorio della località balneare, svegliarsi di soprassalto a causa di una deflagrazione. A saltare è stato lo sportello automatico della filiale della Bcc "Banca della Marca"

La fuga

I banditi sarebbero stati visti fuggire a bordo di un'auto bianca. Non degli sprovveduti: volto travisato e la capacità di non lasciare tracce in grado di aiutare gli inquirenti nelle indagini. Con ogni probabilità hanno usato guanti e hanno fatto attenzione a oscurare le telecamere o comunque a non farsi immortalare. Il blitz sarebbe andato a segno: in mattinata i conteggi erano ancora in corso da parte dei responsabili della filiale. Fatto sta che in questi giorni i bancomat sono "carichi" di soldi per far fronte ai prelievi anche nei giorni di Festa. Proprio per questo motivo, dunque, i banditi potrebbero aver deciso di entrare in azione proprio nella notte che precede la vigilia di Natale.

Le indagini

Sul posto subito dopo la detonazione si sonoo portati i carabinieri della stazione locale, situata non molto distante. Ma dei delinquenti purtroppo nessuna traccia. Le indagini sono continuate anche nelle ore successive, con l'aiuto anche dei colleghi del Nucleo investigativo di Mestre. L'area interessata è stata interdetta al transito con del nastro bianco e rosso, in modo da garantire alle forze dell'ordine di lavorare nel modo più dettagliato possibile. Sul posto in nottata il direttore della filiale e anche una pattuglia Securvigilar. I danni sembrerebbero piuttosto ingenti.