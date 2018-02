Cultura, sport e musica: Jesolo guarda avanti e si prepara ad una stagione di grandi eventi

Con gli ultimi fuochi del Carnevale ormai alle spalle e in attesa della grande sfilata dei carri allegorici di domenica 18 febbraio, l’atmosfera a Jesolo comincia a scaldarsi in vista della stagione estiva 2018. Già nei prossimi giorni, infatti, in città inizieranno a fare la loro comparsa i grandi totem con i principali eventi in programma sul litorale jesolano.

"Eventi di alto livello"

“Quella che ci aspetta è una stagione ricca con tanti appuntamenti e grandi eventi all’insegna della cultura, del divertimento, dello sport e della grande musica - ha dichiarato l’assessore al Turismo Flavia Pastò -. Jesolo si conferma così una città che riesce a raccogliere e mettere insieme proposte diverse e soddisfare ogni tipologia di turista. Una città insomma con un’offerta che spazia a 360 gradi e che riesce a portare eventi di alto livello. Penso ai concerti che negli ultimi anni hanno riempito il palazzo del Turismo e, tra questi, due date zero previste per i prossimi mesi su cui vogliamo mantenere ancora un po’ di suspense".