Maxi operazione della polizia locale di Jesolo: multati anche quattro clienti di prostitute

Maxi controlli nelle scorse ore da parte della polizia locale di Jesolo. Gli ageni sono stati impegnati su molti fronti, dal controllo della zona a traffico a limitato, al controllo della viabilità e degli schiamazzi in piazza Mazzini, dove si è tenuta la manifestazione organizzata dal Gasoline, che ha portato migliaia di giovani.

Controlli

Proseguiti i controlli al rispetto degli orari di esercizio delle sale slot, che anche nel corso della scorsa notte ha portato a scoprire due violazioni. Per i due gestori ai quali già la notte precedente era stata accertata la stessa violazione immediata è scattata la chiusura per tre giorni del locale.

Droga

Gli agenti hanno pepetrato anche misure di contrasto allo spaccio di droga, in una task force compiuta in cooperazione con i carabinieri mirata al controllo nei pressi della stazione dei bus di via Equilio, nonche' in tutta l'area attorno a piazza Mazzini. Un'operazione che ha portato a pizzicare un giovane straniero con addosso una piccola quantità di marijuana, nell'ordine di qualche grammo. Appena scoperta la droga, ha tentato la fuga ma è stato bloccato subito dopo e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Prostituzione

Gli agenti hanno infine comminato anche quattro sanzioni da 450 euro ai clienti pizzicati con le prostitute nell'ambito dei servizi predisposti dal comando di polizia locale per contrastare la prostituzione su strada che vede la presenza di sole sei donne a fronte della trentina presenti fino a cinque anni fa.