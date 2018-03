Jesolo, spiagge off limits per spacciatori e abusivi: si punta al Daspo dalla spiaggia

L'obiettivo quello di mettere in atto il provvedimento contenuto nel decreto Minniti. Come riporta il Gazzettino, dalla prossima estate la spiaggia di Jesolo potrebbe essere interdetta a tutte le persone già sanzionate o denunciate per commercio e massaggi abusivi, così come a chi ha dei precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. In quest'ottica da tempo si sta lavorando alla modifica del regolamento di polizia urbana, che sarà messo ai voti nel corso del consiglio comunale di giovedì.

Primo Comune del litorale

Jesolo potrebbe essere quidi il primo Comune del litorale ad imporre delle aree off limits, un provvedimento per trovare una soluzione a quei problemi legati alla microcriminalità saliti più volte agli onori della cronaca nel corso della scorsa estate. La soluzione è stata caldeggiata anche dal sindaco della città metropolitana Luigi Brugnaro, così come dal delegato comunale di Confcommercio Alberto Teseo, per il quale è indispensabile bloccare la piaga degli spacciatori a pochi passi dal mare.

Le zone off limits e i provvedimenti

Le zone interdette saranno quelle di tutto l'arenile, o quantomeno di gran parte di esso, compresa piazza Mazzini, dove negli ultimi anni si è di fatto concentrato lo spaccio di stupefacenti in città. Nella pratica, quando gli agenti individueranno un pregiudicato nella zona rossa procederanno con una multa di 500 euro e l'obbligo di allontanamente entro 48 ore. Lo stesso varrà anche per massaggiatori e venditori abusivi.