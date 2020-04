Jesolo al Governo: scuole aperte da ottobre per allungare la stagione estiva

In previsione della cosiddetta fase 2, l’amministrazione comunale di Jesolo programma la ripartenza, individuando alcune priorità: lavori per la sistemazione della spiaggia e delle attività del comparto balneare e ripresa dei cantieri edili. Si discute anche sulle tempistiche per la riapertura delle altre attività economiche e la proposta di riapertura delle scuole nel mese di ottobre.

La richiesta: scuole da ottobre

Per sostenere il settore turistico, viste le difficoltà a cui andrà incontro con una partenza ritardata rispetto ai periodi normali, l’amministrazione comunale intende chiedere ufficialmente a Regione e Governo che la riapertura delle scuole sia stabilita dal 1 ottobre, per dare così opportunità di allungare la stagione e recuperare una parte delle perdite.

Cantieri da maggio

L’amministrazione vuole consentire a consorzi, stabilimenti, chioschi e concessionari di avviare la distesa delle dune erette a protezione dell’arenile, la pulizia e la predisposizione di spiaggia, servizi e attività per far sì che Jesolo sia pronta ad accogliere gli ospiti alla partenza della stagione. Fondamentale è la ripresa dei cantieri edili, dopo il prolungato periodo di sospensione così da permettere alle imprese di portare a termine opere di riqualificazione urbana della città, manutenzioni e ristrutturazioni delle stesse attività ricettive, sia alberghiere che extra-alberghiere. In questo senso l’amministrazione intende consentire lo svolgimento dei lavori per tutto il mese di maggio secondo gli orari invernali, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Vogliamo farci trovare pronti per quando Governo e Regione stabiliranno i tempi della fase e individuare quindi quelle attività che in via prioritaria dovranno potersi riattivare con celerità per consentire la preparazione della spiaggia e delle attività economiche in vista della stagione estiva che noi speriamo possa avvenire a giugno. - commenta il sindaco della città di Jesolo, Valerio Zoggia - Si tratta di valutazioni che stiamo facendo guardando al nostro territorio e alla nostra specificità pur nel rispetto di tutti i settori economici e delle indicazioni che arriveranno dagli enti sovracomunali e dagli esperti che stanno seguendo l’evolversi dell’emergenza».