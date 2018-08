Polizia locale in trincea contro gli abusivi, centinaia di borse e orologi sequestrati

Continua senza soste l'impegno della polizia locale di Jesolo nel controllo del litorale e nella repressione del commercio abusivo. L'ultima operazione Spiagge Sicure 2018 risale a domenica, quando gli agenti hanno sequestrato centinaia di pezzi, soprattutto borse e orologi contraffatti. Nello specifico, l'azione si è concentrata in zona piazza Milano, dove è stato inferto un duro colpo ad un gruppo di venditori di nazionalità senegalese.

Prima città del progetto Spiagge Sicure

Jesolo si conferma quindi la prima città d'Italia nell'ambito del progetto Spiagge Sicure per numero di sequestri e valore della merce contraffata sottratta agli abusivi. Un risultato importante per la località del litorale veneziano, in un periodo, quello estivo, in cui si riversano sulle spiagge migliaia di turisti e per gli abusivi è più facile "piazzare" la propria merce.