Nasce a Jesolo il nuovo stabilimento balneare Platinum Faro Beach

Le attività gestite da Jesolo Turismo Spa (società a partecipazione pubblico-privata con quote appartenenti a Comune, Aja e Confcommercio) stanno entrando a pieno regime con alcune novità: un nuovo stabilimento balneare e un accordo con i comuni della provincia di Treviso.

Un nuovo stabilimento al Faro

Si chiama Platinum Faro Beach, è stato allestito nella zona del Faro, nella porzione di spiaggia a fianco del Camping Jesolo International: è il nuovo stabilimento balneare jesolano, dotato di 340 posti con un distanziamento garantito in uno spazio di 33 metri quadrati per postazione. I posti possono essere prenotati attraverso l’applicazione “Jesolo Spiagge”, esattamente come avviene per gli altri due stabilimenti, l’Oro Beach e il Green Beach.

Convenzione con il Trevigiano

La seconda novità riguarda la partnership con i Comuni del Trevigiano, a fare da capofila Paese. Attraverso una convenzione, saranno messi a disposizione dei residenti di Paese 30 posti ombrellone ogni giovedì (nello stabilimento Green Beach), con il pagamento (ad ombrellone) di 9 euro, replicando in questo modo le agevolazioni fino ad oggi riservate ai residenti di Jesolo. Si tratta di un accordo che nell'intenzione dell'amministrazione potrebbe essere replicato anche con altri comuni, creando un effetto domino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Legno dell'altopiano di Asiago

Tra le iniziative di quest'anno anche "Bosco in spiaggia", promossa dai sette Comuni dell’Altopiano di Asiago, che hanno messo a disposizione di Jesolo 5mila metri cubi di legno di abete rosso. Si tratta degli alberi sradicati nell’ottobre 2018 durante la tempesta Vaia. Con questo legno verranno allestiti i percorsi per accedere alla battigia e per segnalare i posti nella zona della spiaggia libera.