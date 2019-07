Kayak colpito dal maltempo: trovato il disperso, è vivo

Si è conclusa con un epilogo positivo la vicenda che ha coinvolto sette ragazzi che sabato pomeriggio si sono ritrovati in mezzo al maltempo in kayak a Venezia. I vigili del fuoco sono riusciti a trovare e recuperare il giovane che inizialmente risultava disperso. Il ragazzo sta bene.

Stando alle prime verifiche, sembra che a finire in acqua per prima, lungo il canale tra Murano e Burano, sia stata una ragazza. Il vento soffiava forte e un suo compagno di kayak ha deciso di tuffarsi per andare a cercarla. Lo ha fatto, però, senza dire niente alle altre persone che erano con lui, che hanno lanciato l'allarme.

I vigili del fuoco, insieme alla guardia costiera, hanno avviato subito le ricerche, scoprendo poi che la ragazza era già in salvo, in un isolotto nei pressi dell'aeroporto. La giovane è stata recuperata con un elicottero. Subito dopo i pompieri hanno individuato anche il collega, che è stato soccorso e messo in salvo.