Kids Creative Lab: bambini in prima linea per una società inclusiva, pacifica e cosmopolita

Sesta edizione dell'iniziativa, presentata lunedì al Comune di Venezia dall'assessore al Turismo, Paola Mar. "Sono soddisfatta della bella sinergia tra le forze che vi partecipano, tra cui Peggy Guggenheim, Ovs, e Vela Spa. Ma soprattutto pensiamo che un evento come quello che presenteremo a maggio non sia stato mai fatto in città".

L'obiettivo è raggiungere studenti, famiglie e territori e promuovere una società inclusiva, patecipe, pacifica e cosmopolita. La conclusione sarà una performance collettiva che si terrà il 9 maggio alle 11 in piazza San Marco durante la quale i bambini eseguiranno tutti insieme la coreografia, diretti da Marinella Senatore. Il progetto, rivolto a tutte le scuole primarie d’Italia, è stato presentato lunedì a Ca' Farsetti. Tra gli interventi: la presidente della Commissione consiliare Cultura, Giorgia Pea, la direttrice della Collezione Peggy Guggenheim, Karole Vail, l'amministratore unico di Vela Spa, Piero Rosa Salva, e il presidente dell'associazione piazza San Marco, Claudio Vernier.