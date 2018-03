L'auto si incastra sotto al camion a San Donà, conducente miracolato FOTO

A giudicare dalle condizioni in cui si trovava l'auto, è stato miracolato. Preoccupante incidente stradale verso le 18.40 di mercoledì in via Armellina a San Donà di Piave, all'altezza della rotonda di Caposile. A un certo punto, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si sono scontrati un'auto e un camion: il conducente del veicolo leggero è rimasto ferito in modo lieve, anche se la dinamica avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono dovute intervenire le squadre del distaccamento di San Donà dei pompieri, coadiuvati dai collegi di Mestre e dell'autogru. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno estratto il conducente dell'auto, poi sottoposto ad accertamenti da parte dei sanitari del 118. Sarebbe stato trasportato in ospedale ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe grave. Piuttosto lunghi i rilievi delle forze dell'ordine e il recupero dei mezzi per liberare la strada. Inevitabili i disagi alla viabilità.