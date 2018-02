L’importanza dell’esperienza d’acquisto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"Grande successo per il GlobalPETS Forum 2018, l’evento di riferimento del settore pet (accessori e alimenti per animali da compagnia) a livello internazionale, organizzato ogni anno e giunto ormai alla sua 19° edizione, dagli editori della rivista Pets International Magazine, che in Italia è rappresentata dallo Studio MEDIATIC di Reggio Emilia. Per la seconda volta da quando è nato, il GlobalPETS Forum 2018 si è svolto in Italia. L’evento Pet B2B per eccellenza si è tenuto nel nostro Paese dal 24 al 26 gennaio. Location dell’evento: la splendida città di Venezia, che ha contribuito ad attirare oltre 200 operatori del settore, provenienti da 26 diversi Paesi interessati ad aggiornarsi e, soprattutto, a fare Business. Oltre alla possibilità di raccogliere spunti su nuovi trend del settore, i partecipanti hanno di fatto apprezzato la possibilità di fare networking durante il Forum, venendo direttamente a contatto con possibili partner commerciali internazionali.

Branding revolution?

Ogni anno il Global Pets Forum ha un leitmotiv, un tema di rifermento, che nell’edizione 2018 è stato: “Crowd Branding, a Branding Revolution?” Prodotti di marca e prodotti a marchio del distributore (che in molti casi diventano a loro volta veri e propri brand). Produttori, top manager, distributori, Buyer e Direttori delle più importanti Catene Pet Shop a livello mondiale hanno potuto prima di tutto assistere a speech di altissimo livello per poi confrontarsi sulle principali tendenze attuali e anticipare quelli che saranno i futuri trend del mercato pet. Sul palco del Global Pets forum di Venezia si sono alternati 7 speaker che hanno affrontato e analizzato il tema principale fornendo esempi, spunti, analisi dettagliate e anticipando alcuni trend.

Customer experience

Concetto ricorrente durante il forum nei vari interventi, gli speaker hanno sottolineato l’importanza che oggi ricopre l’esperienza d’acquisto, delineando ad esempio l’iter seguito dai consumatori quando decidono di acquistare un prodotto, soffermandosi sulle modalità e le scelte di come e dove effettuare gli acquisti. Il Forum ha inoltre ospitato una tavola rotonda per raccogliere la testimonianza diretta dei responsabili di 6 tra le più importanti catene specializzate in prodotti per animali da compagnia a livello internazionale quali Fressnapf, Pets at Home, Petco, Walmart, Tom&Co e Kiwoko, che hanno condiviso con i partecipanti al Forum la propria visione del mercato, indagato i rapporti tra Brand e Private Label nonché le principali minacce e opportunità offerte da un mondo in continuo cambiamento e in cui la customer experience diventa sempre più imprescindibile. Nell’era digitale, delle chat e dei Social Network l’esperienza d’acquisto vissuta dal consumatore finale, dal nostro cliente in generale, diventa pubblica e condivisa con altri consumatori ed è fondamentale che sia positiva affinché il brand e l’immagine della nostra azienda ne tragga vantaggi. Lo sanno molto bene le Aziende italiane che hanno partecipato al Global Pets Forum2018, a partire dalla piemontese My Family, azienda produttrice di macchinari per l’incisione di medagliette, sponsor unico dell’evento."