"La Caneva di Giancarlo celebra il suo territorio aprendo la cantina per due giornate di festeggiamenti"

"In occasione della 3^ edizione di Festa in Caneva l’Azienda Agricola La Caneva di Giancarlo organizza due giornate di festeggiamenti presso la propria cantina a Ceggia, Venezia, sabato 5 e domenica 6 maggio. La sera del 5 maggio per celebrare il centenario della fine della Grande Guerra del 15-18, combattuta e vinta nelle terre del Piave, si svolgerà una serata evento durante la quale andrà in scena lo spettacolo interpretato e scritto da Davide Mindo Oltre il Reticolato. Verranno reinterpretate le lettere scritte dai soldati italiani in trincea, per veicolare il messaggio che, dietro le date e i grandi accadimenti storici, vi sono uomini che determinano o subiscono le conseguenze di scelte superiori, facendo la storia. Seguirà un rinfresco a base di prodotti del territorio per poi concludere con i racconti e canti del Coro Alpino Medunese di Meduna di Livenza, Treviso, diretto dal maestro Zoia, con canzoni che parlano di guerra, di lavoro, ma anche di ragazze e divertenti e scherzosi momenti di vita paesana. Durante la giornata di domenica 6 maggio l’Azienda Agricola metterà a disposizione gli spazi della propria cantina, come ogni anno, ad alcuni piccoli produttori e imprenditori locali. Questi presenteranno le proprie specialità che accompagneranno i vini de La Caneva di Giancarlo, per una domenica di festa all’insegna dello stare insieme e del buon vino".