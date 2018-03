Deve scontare un anno di carcere: ladra viene arrestata al casello di Portogruaro

Una donna di 29 anni, residente in Romania, è stata arrestata dalla polizia di Stato di Pordenone in esecuzione a un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Roma, dovendo espiare la pena di 11 mesi e 26 giorni di reclusione per furto aggravato. L'operazione è scattata nel corso di un controllo della polstrada al casello di Portogruaro, tra A4 e A28: gli agenti hanno fermato una vettura con targa spagnola e controllato i tre occupanti, tutti di nazionalità romena, tra i quali la donna con a carico il provvedimento di carcerazione. Dopo essere stata accompagnata nella questura di Pordenone, la giovane è stata condotta nel carcere femminile di Trieste, a disposizione della competente autorità giudiziaria.