"Svaligia" i bus a piazzale Roma: i carabinieri la bloccano e la arrestano in flagrante

Era da qualche giorno che alla stazione dei carabinieri "Scali" di piazzale Roma a Venezia erano giunte denunce simili da parte di viaggiatori: una volta scesi dal bus turistico che li aveva portati fino al terminal automobilistico lagunare non avevano più trovato il proprio bagaglio. Per questo motivo i militari dell'Arma hanno deciso di appostarsi per cercare di capire chi fosse la manolesta seriale. Nel mirino doenica mattina è finita V.B., una veneziana di 27 anni già nota alle forze dell'ordine che è stata sorpresa in flagrante mentre cercava di appropriarsi di un trolley riposto nella stiva di un pullman turistico. La giovane è finita in manette per furto.

Proprietari di cani multati a Sant'Elena

Questo il "clou" dei controlli del fine settimana, che hanno coinvolto anche 6 proprietari di cani che avevano lasciato gli animali liberi di girare senza guinzaglio a Sant'Elena. Un comportamento vietato dall'articolo 11 comma 1 del regolamento comunale di Igiene urbana e veterinaria: sono scattate le contravvenzioni corrispondenti. La ratio della norma è anche quella di tutelare l'incolumità delle persone in una zona frequentata da bambini e famiglie.

Denunciati nel mezzo della movida

Immancabili i controlli anche im campo Santa Margherita e campo San Pantalon, dove si concentra gran parte della movida lagunare: 3 cittadini magrebini (un 31enne, un 33enne e un 36enne) sono stati denunciati perché ancora in Italia nonostante un decreto di espulsione in quanto irregolari. Tre giovani invece sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di stupefacenti: sono stati trovati con alcuni grammi di marijuana, quantità compatibili con l'uso personale.