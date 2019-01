Ladra d'appartamenti incinta fermata dalla Municipale: ritorna in carcere

Una ladra d'appartamenti incinta, colpita da un mandato di cattura, è stata bloccata dalla polizia locale nel quartiere Piave a Mestre, giovedì, ed è tornata in carcere in Toscana. Verso le 13 gli operatori in borghese hanno concentrato l'attenzione su due giovani donne che continuavano a osservare con "troppo interesse" i portoncini condominiali lungo viale Stazione.

Pedinamento

Le hanno pedinate lungo per poi bloccarle e identificarle. Una delle due era stata raggiunta da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Bolzano, e per questo motivo è stata trasferita nel penitenziario di Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara. Gli agenti hanno deciso di tenere d'occhio la coppia mentre si dirigeva nelle vicinanze dell'hotel Plaza e, di fronte al portone di un palazzo, ne provava la solidità con qualche spinta. Le due giovani, poi identificate come una 20enne e una 22enne di nazionalità croata e di etnia rom, hanno poi poggiato per terra le rispettive borse che portavano a mano per cercare di introdursi nel condominio, ma hanno dovuto desistere perché proprio in quel momento un uomo è uscito dal portoncino, facendo saltare i loro piani. Allontanandosi in direzione di via Piave, una delle due sospette ha gettato nel cestino dell'immondizia una sacca di stoffa con all'interno un mazzo di chiavi, evidentemente recuperato durante una precedente scorreria.

Fermo

Le giovani sono state quindi fermate e identificate: si trattava di due sorelle residenti nel Portogruarese, entrambe con numerosi precedenti per furti in abitazione commessi in tutto il nord Italia. Per la più anziana, J.S., vista l'ordinanza di custodia emessa dal tribunale, dopo una visita all'ospedale Civile di Venezia che ne ha certificato lo stato interessante, è stato disposto il trasferimento in carcere.