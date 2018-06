Scoperta a rovistare tra le cabine dei bagnanti, ladra in arresto in spiaggia a Sottomarina

Furti "sotto l'ombrellone", ma la ladra viene scoperta e assicurata alla giustizia. E' stata arrestata in flagrante una chioggiotta di 62 anni (già finita più volte in manette per reati analoghi), sorpresa martedì pomeriggio mentre rovistava tra le cabine in uno stabilimento balneare di Sottomarina. La donna è stata notata mentre, fingendo di parlare al cellulare, si intrufolava in una delle piccole strutture utilizzate dai bagnanti per il ricovero degli effetti personali.

Volto noto

A bloccarla è stato un brigadiere della stazione carabinieri locale, il quale si trovava in spiaggia libero dal servizio ed è piombato su di lei prima che potesse portare a termine i suoi intenti. Non solo: è stato accertato che la stessa ladra si era resa responsabile, il giorno prima, in un altro lido, del furto di un portafogli perpetrato ai danni di un 78enne padovano: quest'ultimo aveva sporto denuncia e i militari avevano acquisito le immagini delle telecamere presenti sul posto, riconoscendola. L’arrestata, processata per direttissima, è stata portata ai domiciliari. E' probabile che la stessa donna sia autrice di altri furti commessi in zona nelle scorse settimane.