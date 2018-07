Aggredita in strada a Spinea per l'orologio, reagisce e riesce a far scappare la ladra

L'aggressione per strada stavolta finisce male per la ladra, costretta a fuggire rinunciando al bottino. E' successo a Spinea, dove una signora ha prontamente reagito al tentativo di furto. E' la figlia della vittima a raccontare su Facebook l'accaduto, invitando gli altri utenti a fare attenzione a episodi simili: "Ieri mattina - riferisce - verso le 9, lungo via Matteotti, circa tra via Palermo e via Bologna, mia mamma è stata aggredita da una ragazza, la quale stringendola molto forte le ha sfilato l'orologio dal polso".

Colluttazione

Evidentemente la signora si è accorta in tempo di ciò che stava succedendo: "Nonostante l'età - continua la figlia - mia mamma, nel respingerla, è riuscita a difendersi". Negli istanti immediatamente successivi qualcun altro è intervenuto in soccorso della malcapitata. "Due ragazzi che passavano di lì si sono fermati per aiutarla - spiega - Per fortuna non si è fatta nulla, solo un grosso spavento. Però è riuscita a riprendersi l'orologio".

Indagini

La vicenda è stata denunciata ai carabinieri di Spinea. "Contiamo sulle telecamere che ci sono alla rotonda di Fornase per un eventuale riconoscimento", conclude la figlia. La malvivente è descritta come una giovane sulla trentina, ben vestita, molto truccata e con i capelli lunghi. Non è il primo episodio del genere: spesso le ladre entrano in azione in modo fulmineo sulla pubblica via, prendendo di mira persone anziane e meno reattive. Magari con la scusa dell'abbraccio.