Bloccata da un residente mentre scassina un garage, nello zaino la refurtiva di altri colpi

In trasferta da Mestre al Lido per rubare nelle case. E' stata arrestata domenica mattina una giovane donna sorpresa in flagranza di reato dai carabinieri della stazione locale: la ragazza, R.C., moldava di 26 anni con precedenti per reati dello stesso tipo, è stata scoperta da uno degli inquilini di un condominio in via Sandro Gallo mentre armeggiava nel tentativo di forzare la serratura di un garage.

Diversi furti

Il residente è riuscito a trattenere la ladra fino all’arrivo dei militari, avvisati al 112 e giunti poco dopo sul posto. Si è scoperto che la ragazza si muoveva da un punto all'altro dell'isola con una bicicletta rubata e che aveva con sé un grosso zaino contenente guanti in lattice, una torcia e numerosi arnesi da scasso, oltre ai frutti di altri colpi messi a segno in precedenza: quattro cellulari, una collana in oro e diversi capi di abbigliamento.

Si cercano i proprietari

Il tutto è stato sottoposto a sequestro, nel tentetivo di individuare le vittime dei furti, restituire loro i propri averi e riuscire così ad attribuire alla donna la responsabilità dei furti avvenuti al Lido nei giorni scorsi. Dopo l’arresto, su disposizione del magistrato di turno, la ladra è stata condotta alla propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.