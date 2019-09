Ancora i "falsi abbracci" per derubare persone anziane: due ladre bloccate

La tecnica è sempre la stessa: le ladre hanno finto di riconoscere due anziane per strada, chiedendo come stessero e facendo accenno ai loro figli. In questo modo si sono avvicinate e hanno circondato le vittime con un fugace abbraccio, durante il quale sono riuscite a rubare una collana e un orologio. Dopodiché sono salite a bordo di un'auto che le attendeva nelle vicinanze, probabilmente con un complice alla guida pronto alla fuga.

L'episodio è avvenuto a Martellago nel fine settimana. In pochi minuti le anziane hanno denunciato il fatto ai carabinieri, che hanno diramato un ordine di ricerca e sono riusciti a individuare le responsabili, non distante. Erano a bordo della stessa utilitaria fuggita poco prima e il loro aspetto corrispondeva a quello descritto dalle vittime, che sono state chiamate a riconoscerle. I gioielli rubati, però, erano spariti. Le due (la 22enne S.R. e la 28enne M.C., entrambe di etnia Rom, pregiudicate) sono state denunciate in stato di libertà con l'accusa di concorso in furto aggravato.