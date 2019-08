Altre due borseggiatrici fermate a bordo di un vaporetto

Nella tarda mattinata di ieri i poliziotti del commissariato San Marco hanno fermato a bordo di un vaporetto della linea 2, in corrispondenza dell’imbarcadero della ferrovia, due giovani donne notoriamente dedite al borseggio. Le ragazze, entrambe incinta, sono state prima multate dal personale di bordo perché sprovviste di biglietto, poi accompagnate dai poliziotti negli uffici del commissariato.

A una delle ragazze, che aveva già a carico diversi precedenti per furti, è stato notificato un provvedimento di esecuzione (sospeso per via della gravidanza) e contestualmente è stata formalizzata a suo carico la proposta di foglio di via obbligatorio. La seconda, invece, già destinataria di foglio di via obbligatorio del questore, è stata denunciata a piede libero per violazione dello stesso.