Colpo grosso fuori dal ristorante: finestrino in frantumi e fuga con le valigie del campionario

Il tempo di cenare e si ritrovano il finestrino dell'auto in frantumi: le due valigette del campionario che avevano con sé erano sparite. Furto che potrebbe rilevarsi piuttosto ingente nella tarda serata di martedì a Mirano, all'esterno di un locale pubblico di via Kennedy. Un rappresentante di apparecchi acustici è stato derubato della strumentazione, mentre il resto della refurtiva è stata individuata a lato strada in via Accoppé Fratte, in pieno graticolato romano.

Allarme del proprietario

L'allarme dal proprietario è stato lanciato dal derubato poco prima delle 24, non appena uscito dal ristorante. Sul posto per i rilievi si sono portati i carabinieri, ma oramai il danno era fatto. I ladri si sono fatti ingolosire dal possibile contenuto delle valigette, liberandosi in corsa di quanto risultava loro inutile.

Il recupero di assegni e orologi

Una guardia giurata dei Rangers, in servizio di perlustrazione del territorio, si è imbattuta in una busta bianca sul ciglio della strada in via Accoppè Fratte. A insospettirlo il fatto che 10 minuti prima non ci fosse. All'interno c'erano un paio di occhiali da vista, due orologi, alcune tessere bancomat e un assegno da più di dodicmila euro. E' stato segnalato tutto ai carabinieri, che hanno fatto due più due. Parte della refurtiva è stata quindi restituita al legittimo proprietario.