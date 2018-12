Arrestati due topi d'appartamento: furti prima di Natale nel Veneziano

Operativi tra Verona e Venezia. Arrestati a Fiano Romano. Scovati dai carabinieri di Cittadella: un 22enne un 21enne, entrambi cittadini albanesi e senza fissa dimora, sono finiti in manette in quanto autori di una serie di furti in appartamenti operati tra il 19 e il 24 dicembre.

I fatti

Tutto è partito dalle indagini condotte dai carabinieri del Norm di Cittadella coordinati dal procuratore Benedetto Roberti, i quali hanno dato un nome e un volto ai due 'topi di appartamento' che hanno agito nella settimana antecedente il Natale nelle province di Verona e Venezia. E che sono stati arrestati alle 3.40 della notte tra venerdì 28 e sabato 29 dicembre a Fiano Romano (in provincia di Roma) dai militari dell'Arma locali, i quali li hanno trovati in possesso di 4.120 euro in contanti (ritenuti proventi di un furto), di alcune macchine fotografiche e di un Audi A3 utilizzata per i colpi e sequestrata dai carabinieri.