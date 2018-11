Arrestata la banda del furto di gioielli a Palazzo Ducale

Avevano messo a segno un colpo formidabile, portando via alcuni preziosissimi gioielli da una mostra allestita a Palazzo Ducale. Ora i ladri - o almeno parte di essi - potrebbero essere stati fermati. La polizia croata ha comunicato oggi di aver arrestato cinque persone sospettate del furto commesso lo scorso gennaio: quattro di loro sono uomini di nazionalità croata, tra i 43 e i 60 anni, raggiunti ieri tra Zagabria e l'Istria in un'operazione condotta in collaborazione con la polizia italiana. Un quinto, serbo, sarebbe stato invece bloccato alla frontiera tra Croazia e Serbia. Uno degli arrestati sarebbe collegato a un'organizzazione criminale denominata Pink Panther e già noto per un altri colpi simili, tra cui un furto di gioielli messo a segno a Basilea, in Svizzera, nel 2011. Anche in quel caso per un valore milionario.

A Venezia, i ladri erano riusciti a violare le misure di sicurezza di uno dei luoghi simbolo della città, fuggendo dall'esposizione con due orecchini e una spilla appartenenti alla collezione privata di Hamad bin Abdullah Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar. Pezzi antichi il cui valore era stato stimato attorno ai 3 milioni di euro.