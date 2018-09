Sorprende i ladri in casa e si lancia all'inseguimento: arrestati

E’ tornato a casa prima del previsto e, mentre saliva le scale, ha notato una coppia di giovanissimi scendere. Non li aveva mai visti e si è insospettito, tanto da correre nel suo appartamento per verificare che fosse tutto a posto. E, in effetti, ci aveva visto giusto. Quei due ragazzi lo avevano appena derubato. Così lui, un residente del Lido di Venezia, li ha inseguiti e ha chiamato i carabinieri che, poco dopo, hanno arrestato la coppia. Si tratta di due nomadi dell’Europa dell’est: Diana Kriz, 19enne di origini croate e J.M., 15enne serbo, entrambi già noti alle forze dell’ordine nonostante la giovane età.

Recuperata la refurtiva

I due ladruncoli sono stati bloccati mercoledì mattina a pochi metri dall’abitazione dai militari della stazione del Lido che in quei minuti erano impegnati a verificare segnalazioni di cittadini che indicavano la presenza di alcuni giovani che si aggiravano per le vie del centro soffermandosi ad osservare le abitazioni e destando preoccupazione. Con loro la coppia di ladri aveva alcuni arnesi da scasso e una somma di denaro che aveva appena rubato nell’appartamento dell’uomo che li ha inseguiti.

Controlli anche nelle zone della movida

I due ragazzi non sono stati gli unici a finire nei guai nelle ultime ore. I carabinieri, durante una serie di controlli tra San Pantalon e Campo Santa Margherita, hanno fermato L.M., tunisino irregolare di 38 anni, che con lui aveva undici dosi di cocaina confezionate in bustine elettrosaldate e pronte per essere vendute nelle piazze della cosiddetta “movida” veneziana.

