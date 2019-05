Tombino contro la vetrata del bar, ladro arrestato in flagrante

Ha mandato in frantumi la vetrina di un bar colpendola con un tombino, poi è entrato alla ricerca di soldi ma è stato catturato nel giro di pochi minuti. Le pattuglie dei carabinieri del Norm di Mestre sono intervenute la notte scorsa in via Rossarol, a Marghera, a seguito delle segnalazioni dei passanti. L'intervento è stato quasi immediato, tanto che i militari hanno trovato il ladro ancora lì: non aveva neppure tentato la fuga e si era nascosto dietro al bancone del locale. Il giovane (B.K., 25enne di origini moldave) è stato arrestato per tentato furto aggravato e danneggiamento, quindi portato in carcere.

Anche V.R., mestrina di 40 anni, è finita in arresto su ordine di carcerazione del tribunale per il reato di rapina impropria: era stata inizialmente sottoposta a misura di obbligo di firma ma, avendola violata in diverse occasioni, il giudice ha deciso di inasprire il provvedimento. Così i carabinieri della stazione di Mestre hanno raggiunto la donna per portarla in carcere.